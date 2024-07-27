Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 13 Kişi Yakalandı

İstanbul'da PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon ayrıntıları ve yakalanan kişiler hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:10
İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 13 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt bölgelerinde sokağa çıkılması ve Gaziosmanpaşa'da yapılan bir düğünde PKK/KCK'nın sözde marşlarına eşlik edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ayrıca, bir kadın sürücünün seyir halindeyken sosyal medyada terörle bağlantılı şarkılar dinlediği anları paylaşması da incelendi.

Gözaltı ve El Koyma İşlemleri

Ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit ederek, 7 ilçede toplamda 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 13 kişi yakalanırken, dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için emniyet güçlerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!