İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 13 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt bölgelerinde sokağa çıkılması ve Gaziosmanpaşa'da yapılan bir düğünde PKK/KCK'nın sözde marşlarına eşlik edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ayrıca, bir kadın sürücünün seyir halindeyken sosyal medyada terörle bağlantılı şarkılar dinlediği anları paylaşması da incelendi.

Gözaltı ve El Koyma İşlemleri

Ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit ederek, 7 ilçede toplamda 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 13 kişi yakalanırken, dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için emniyet güçlerine teslim edildi.