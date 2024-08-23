İstanbul'da Polis Memurunun Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı

İstanbul'da Acı Kaza

İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, trafik denetimi sırasında Mustafa Peksoy isimli polis memuruna çarpan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan Y. tutuklandı.

Trafik Kontrolü Sırasında Gerçekleşti

Olay, 19 Ağustos tarihinde 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde gerçekleşti. Trafik uygulaması sırasında hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Peksoy, hastaneye kaldırıldı. Ancak 3 gün süren tedavisinin ardından ne yazık ki şehit oldu.

Adli Süreç Başladı

Kaza sonrası Muhammet Furkan Y. hemen gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından, toplumda trafik güvenliğine yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Yetkililer, kazaların önlenmesi için sürücülerden daha dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını talep ediyor.