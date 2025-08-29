İstanbul'da Polisten Geniş 'Huzur Uygulaması' — Fatih, Kadıköy, Beyoğlu'da Denetim

İstanbul'da polisten geniş 'huzur uygulaması'

Denetimler asayiş ve suç önleme amaçlı gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri, 'huzur uygulaması' ile kent genelinde asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalar, Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde sürücü belgeleri incelendi; şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlere ayrıca polis köpeği katıldı ve uygulamalar helikopter ile polis botu desteğiyle güçlendirildi. Yetkililer, uygulamanın amacının kentte güvenliği arttırmak ve olası suçları caydırmak olduğunu belirtti.

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.