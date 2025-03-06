İstanbul'da Prof. Dr. Zoroğlu'na Cinsel İstismar Davasında Hapis Cezası

Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:15
İstanbul'da Prof. Dr. Zoroğlu'na Cinsel İstismar Davasında Hapis Cezası

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Zoroğlu ve tutuksuz sanıklar Ahmet Aktaş, Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Zeynep Akgül katıldı.

Duruşmada avukatların beyanda bulunmasının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, terapi kayıtlarının kendisini aklayacağını savunarak, "Eziyet, istismar ve yıldırma etiket olarak ortaya çıktı. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatimi talep ediyorum," dedi. Diğer sanıklar da benzer şekilde beraat taleplerinde bulundular.

Mahkeme, Zoroğlu'nu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 lira adli para cezasına mahkum etti. Zoroğlu'na, Ali Mirza K. ve Dila B.'ye karşı işlediği "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6 ay, Elanur C.'ye karşı "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay, müşteki Cevdet C.'ye karşı ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bu ceza toplamda Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu için 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına dönüştü. Diğer sanık Ahmet Aktaş da benzer suçlardan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına mahkum olurken, tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün ise beraatlarına karar verildi.

Davanın iddianamesinde, Prof. Dr. Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira" gibi suçlamalarla toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Zoroğlu'nun eşi ve diğer sanıkların benzer suçlardan yargılanması da iddianamede belirtilmişti.

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