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İstanbul'da PYD/YPG Terör Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:16
İstanbul'da PYD/YPG Terör Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da Büyük Terör Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen PYD/YPG terör örgütü operasyonu kapsamında toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri Tespit Edildi

Soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasını koordine eden 7 zanlı tespit edildi. Ayrıca, 7 şüpheli daha, örgütün KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar yapılanması olan ANYAKAY-DER içinde İstanbul'daki faaliyetleri sebebiyle gözaltına alındı.

Operasyon ve Gözaltılar

Savcılığın gözaltı kararı vermesiyle birlikte hareket eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonlarla 14 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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