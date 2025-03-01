İstanbul'da Ramazan Davulcuları Sahur İçin Yollarda

İstanbul'da 3 bin 500 davulcu, 961 mahallede vatandaşları sahura kaldırmak için manileriyle adeta bir sahur atmosferi yarattı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 05:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:46
İstanbul'da Ramazan Davulcuları Sahur İçin Yollarda

İstanbul'da Ramazan Davulcularının Yoğun Mesaisi Başladı

İstanbul'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu, söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırma görevine başladı.

Davulcular Mahalle Aralarında Koşuyor

Tokmakları ve dillerindeki manilerle, mahalle aralarında dolaşan davulcular, ilk sahurda uyanan vatandaşlar için adeta bir geleneksel performans sergiliyor. Giydikleri kostümler ve eğlenceli manilerle dikkat çeken davulcular, her yere yetişmek için zamanla yarışıyorlar.

Sahurda Kuyruklar ve Nostaljik Anlar

Ramazan davulcularının sahura kaldırdığı vatandaşlar, sıcak pide almak için fırınların yolunu tutarken, fırınlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Esenler Belediyesi ise ilçe sakinlerine nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırarak farklı bir deneyim sunuyor.

Otomobiller, davetkar davul sesleriyle sokakları süslerken, sahura kalkan vatandaşlar da bu keyifli anları cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştiriyor.

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları...

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk sahuruna vatandaşları kaldırmak için ellerinde tokmakları, dillerinde manileriyle mahalle aralarında dolaşan davulcuların mesaisi başladı. Esenler Belediyesi ise ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırdı. Süslenen otomobiller ilçe sokaklarını davul sesiyle dolaşırken, sahura kalkan vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları...

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk sahuruna vatandaşları kaldırmak için ellerinde tokmakları, dillerinde manileriyle mahalle aralarında dolaşan davulcuların mesaisi başladı. Esenler Belediyesi ise ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırdı. Süslenen otomobiller ilçe sokaklarını davul sesiyle dolaşırken, sahura kalkan vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

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