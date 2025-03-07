İstanbul'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Coşkusu!

Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı İstanbul'da Kılındı

İstanbul'daki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. 'On bir ayın sultanı' olarak bilinen ramazan, bu yıl da İstanbullular tarafından coşku ile karşılanıyor.

İstanbullular Camilere Akın Etti

Cemaat, Fatih Camisi başta olmak üzere kent genelindeki birçok camiye akın etti. Burada namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Camilerin içi ile dış avluları, namaz kılmak için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Eyüpsultan Camii'nde Yoğunluk

Eyüpsultan Camisi’ne gelen vatandaşlar da, yine cami içerisinde ve avlusunda yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kılınan namaz sonrasında cemaat, Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Diğer Camilerdeki Kalabalık

Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camileri'nde de benzer bir yoğunluk gözlemlendi. Ramazan ruhunun hâkim olduğu bu günler, hem sosyal hem de manevi olarak İstanbullular için anlam dolu bir deneyim sunuyor.