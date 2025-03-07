İstanbul'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Coşkusu!

İstanbul camilerinde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde namazı yönetti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:20
İstanbul'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Coşkusu!

Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı İstanbul'da Kılındı

İstanbul'daki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. 'On bir ayın sultanı' olarak bilinen ramazan, bu yıl da İstanbullular tarafından coşku ile karşılanıyor.

İstanbullular Camilere Akın Etti

Cemaat, Fatih Camisi başta olmak üzere kent genelindeki birçok camiye akın etti. Burada namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Camilerin içi ile dış avluları, namaz kılmak için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Eyüpsultan Camii'nde Yoğunluk

Eyüpsultan Camisi’ne gelen vatandaşlar da, yine cami içerisinde ve avlusunda yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kılınan namaz sonrasında cemaat, Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Diğer Camilerdeki Kalabalık

Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camileri'nde de benzer bir yoğunluk gözlemlendi. Ramazan ruhunun hâkim olduğu bu günler, hem sosyal hem de manevi olarak İstanbullular için anlam dolu bir deneyim sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti