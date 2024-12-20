İstanbul'da Rehberler İçin Adalet Platformu'ndan İsias Otel Açıklaması

Rehberler İçin Adalet Platformu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman İsias Otel konusunda sorumluların gerekli cezayı alana kadar mücadelelerinin devam edeceğini duyurdu. Platform, İsias Otel'e ilişkin açılan davanın karar duruşması öncesinde İstanbul Barosu'nda bir basın açıklaması düzenledi.

Burcu Yılmaz'dan Kritik Açıklamalar

Depremde İsias Otel'de eşini kaybeden platform üyesi Burcu Yılmaz, ilk günden bu yana otelin yapımında ve işletmesindeki kusurlara dair dile getirdikleri her konunun bilirkişi raporuyla doğrulandığını belirtti. Yılmaz, otelin inşaatında yapılan hatalar, ihmal ve denetimsizliklerin konaklayanların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Yılmaz, yaşanan kayıpların sadece ihmal ve taksirle açıklanamayacağını vurgulayarak, "Bizler, Rehberler İçin Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına, tüm suçluların 'olası kast ile insan öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi.

Yılmaz, İsias Otel'de çocukların ve gencecik insanların hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Bu otelde ölenler rant uğruna öldü. Bu otelle birlikte yüzlerce hayat 22 aydır yaşarken her gün ölmeye devam ediyor. Adalet arayışımız bitmeyecek. Tüm sorumlular suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nu ziyaret etti.