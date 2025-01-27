İstanbul'da Renkli Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor

İstanbul'da Sanat Dolu Bir Haftasonu

İstanbul, bu hafta sanatseverler için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tiyatro oyunları, konserler ve sergilerle dolu bu haftada yerli ve yabancı sanatçılar izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro Programları

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği ve eşi Leyla İpekçi'nin kaleme aldığı Kuş Dili oyununu sahneleyecek. Ayrıca, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde Babamın Kelimeleriyle ve Üsküdar Stüdyo Sahne’de Bir Ruhun Hikayesi gibi oyunlar izleyicilerle buluşacak.

Çocuk oyunları da bu haftada dikkat çekiyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklar için Umudunu Yitirmeyen Sığırcık AKM’de, Çöp Canavarı ise AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda minik seyircilerini bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta Cadı Kazanı ve Oscar gibi birbirinden ilginç oyunlar satılacak. Çocuk oyunları içinde ise Herkes Sihirbaz Olacak gibi eğlenceli gösterimler yer alacak.

Konserler ve Performanslar

30 Ocak’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek olan Küheylan adlı tiyatro oyunu ve 1 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda REDD ve İstanbul Symphonic Project'in vereceği konser dikkat çekecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin yeni prodüksiyonu La Traviata, sanatseverlerle buluşacak.

Sergi Dolu Bir Haftasonu

Sanatseverler, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Atlar da Kaderle Koşarlar sergisini 30 Ocak'a kadar ziyaret edebilir. Kayıp Alfabe, Elisa Zonaro'nun İstanbul'u gibi sergiler, İstanbul'un farklı mekanlarında sanatseverleri bekliyor.

Tüm bu etkinliklerle birlikte İstanbul, sanat dolu bir haftaya hazırlanıyor. Kaçırılmayacak bu etkinliklerde yer almak için planlarınızı yapmayı ihmal etmeyin!