İstanbul'da Rüşvet ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 47 Gözaltı

İstanbul'da rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon ve yakalamalar
Operasyonda toplam 47 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan 1 zanlının cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Yakalanan 47 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, kalan 44'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Adli süreç
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklama, 20'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.