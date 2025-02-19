İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu özellikle Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda belirgin bir şekilde hissediliyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:35
İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok noktasında işe ve okula gitmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, bazı bölgelerde trafiğin ağırlaşmasına neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Göztepe'den Maltepe'ye kadar araçlar yavaş ilerlerken, Edirne yönünde de Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk gözlemleniyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Çamlıca gişeleri'nde yoğunluk sürerken, karşı istikamette Sancaktepe-Ataşehir arasında da araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Uzunçayır Kavşağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik, Ataşehir'den başlamakta.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu'nda Ankara istikametinde, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'na dönecek olursak, Ankara yönünde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, kentte beklenen kar yağışına yönelik uyarılar doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, özellikle aktarmaların olduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafiğin Avrupa Yakası'nda %58, Anadolu Yakası'nda ise %69'a kadar ulaştığını gösteriyor.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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