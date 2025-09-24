İstanbul'da Sabah Trafiği: Köprü ve Otoyollarda Yoğunluk

İstanbul'da sabah saatlerinde D-100, TEM ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor; toplu taşımada da kalabalık var. Kent genelinde yoğunluk %67 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:08
İstanbul'da sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Hem kara yolları hem de ana arterlerde artan araç sayısı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Avrupa Yakası'nda Durum

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır seyreden trafik, Bakırköy'e kadar uzanıyor. Avcılar D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik akıcı seyrederken, Ankara yönünde yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Hasdal mevkii arasında ve Kemerburgaz ayrımında sürücüler güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası ve Köprü Girişleri

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik artışı gözleniyor. Her iki köprüye bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolu üzerinde Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca'da yoğunluk giderek artarken, TEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Çavuşbaşı mevkilerinde trafik durma noktasına geldi.

Toplu Taşıma ve Trafik Verileri

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Kentin her iki yakasında sahil yolları, otoyollara göre daha akıcı ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu: Avrupa Yakası %63, Anadolu Yakası %71 ve kent genelinde %67 olarak ölçüldü.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar da metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

