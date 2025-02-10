İstanbul'da Sabah Trafik Kaosu: Yoğunluk Yüzde 62'ye Ulaştı

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, yağışlı havanın etkisiyle sera trafiği giderek arttı. Şehri etkisi altına alan yağış, yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışına dönüşmüştü ve sabah saatlerinde ana arterlerde yoğun trafik yaşanıyor.

Özellikle Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor. Ayrıca TEM otoyolu Ataşehir ile Sancaktepe arasında yoğunluk kaydediliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den itibaren başlıyor. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde, Zincirlikuyu ile Mecidiyeköy arasında da trafik yavaş seyrediyor.

Haliç Köprüsü'nün girişinde başlayan trafik yoğunluğu, Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında da yoğun geçişler yaşanıyor. Ayrıca, Basın Ekspres Caddesi'nin her iki yönünde, Küçükköy ile Hasdal arasında da ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece'deki araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Diğer yandan, işe ve okula gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da duraklarda bekleyen yolcular, sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorluk çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %62'lere kadar çıktı.