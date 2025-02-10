DOLAR
36,01 -0,04%
EURO
37,17 0,12%
ALTIN
3.347,9 -1,24%
BITCOIN
3.503.038,73 -1,07%

İstanbul'da Sabah Trafik Kaosu: Yoğunluk Yüzde 62'ye Ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar çıktı, özellikle köprülerde ve ana yollar zor geçiliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:18
İstanbul'da Sabah Trafik Kaosu: Yoğunluk Yüzde 62'ye Ulaştı

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, yağışlı havanın etkisiyle sera trafiği giderek arttı. Şehri etkisi altına alan yağış, yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışına dönüşmüştü ve sabah saatlerinde ana arterlerde yoğun trafik yaşanıyor.

Özellikle Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor. Ayrıca TEM otoyolu Ataşehir ile Sancaktepe arasında yoğunluk kaydediliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den itibaren başlıyor. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde, Zincirlikuyu ile Mecidiyeköy arasında da trafik yavaş seyrediyor.

Haliç Köprüsü'nün girişinde başlayan trafik yoğunluğu, Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında da yoğun geçişler yaşanıyor. Ayrıca, Basın Ekspres Caddesi'nin her iki yönünde, Küçükköy ile Hasdal arasında da ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece'deki araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Diğer yandan, işe ve okula gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da duraklarda bekleyen yolcular, sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorluk çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %62'lere kadar çıktı.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa, Yapay Zeka Alanında 109 Milyar Avro Yatırım Yapacak
2
Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te Düşüş Gösterdi
3
Vance'den Yargıçlara Sert Eleştiri: 'Meşru Yetkileri Kontrol Edemezler'
4
Karabük ve Düzce Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Düştü
5
Van'da Terör Operasyonları: 3 Şüpheli Gözaltında
6
Trump'tan Taylor Swift'e Seçim Eleştirisi: 'MAGA Affetmez!'
7
İstanbul'da Sabah Trafik Kaosu: Yoğunluk Yüzde 62'ye Ulaştı

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde