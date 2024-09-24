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İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artış gösterdi. Okul ve iş trafiği nedeniyle belirli noktalarda sıkışıklık yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:57
İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Sıkışıklığı

Haftanın ikinci iş günü olan İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde önemli trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Okul ve İş trafiği Etkisi

Sabah erken saatlerde başlayan okul faaliyetleri ve işe gidenlerin yoğunluğu nedeniyle; kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Trafik Yoğunluğu Hangi Noktalarda Fazla?

  • Anadolu Yakası’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında trafik ağır işliyor.
  • D-100 kara yolunda Kartal ve Kadıköy arasında her iki yönde araçlar ilerlemede zorlanıyor.
  • TEM Otoyolu’nda Ümraniye ile Ataşehir arasında da yoğun trafik gözlemleniyor.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası’na geçişlerde araç trafiği güçlükle akıyor.
  • Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri mevkisinde trafik akıcı görünürken, Bağcılar ile Esenler arasında sıkışıklık yaşanıyor.
  • D-100 kara yolunun Beylikdüzü ile Küçükçekmece arası ve TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar yoğun trafik dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kentin genelinde yüzde 63'e varmış durumda. Avrupa Yakası’nda bu oran 54, Anadolu Yakası’nda ise 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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