İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu: Ana Arterlerde Aksamalar

İstanbul'da sabah saatlerinde D-100, TEM ve köprülerde yoğun trafik yaşanıyor; Anadolu Yakası yüzde 69, Avrupa Yakası yüzde 54 yoğunluk ölçüldü.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:35
İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu: Ana Arterlerde Aksamalar

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun trafik akışı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde ana arterler, caddeler ve ara yollarda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu görülüyor. Kent genelinde özellikle köprü ve bağlantı yollarında aksamalar yaşanıyor.

Ana güzergahlarda durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık'tan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra'dan Çamlıca gişeleri ve ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor. TEM üzerinden Avrupa'ya geçişlerde de sıkışmalar rapor edildi.

Köprü geçişlerinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkisinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanmak isteyen araçlar da yoğunluğa katkı sağlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar ağır seyrederken, Basın Ekspress Caddesi Güneşli mevkisinde çift yönlü trafik gözlemleniyor.

Toplu taşıma ve İBB verileri

Sabah iş ve eğitim yoğunluğu nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray hatlarında da yoğunluk oluştu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu bölgelerinde kalabalık dikkat çekiyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem 1 Ekim 2025: TBMM Açılışı ve Günün Öne Çıkanları
2
Şanlıurfa Haliliye'de Plastik Malzeme Satılan İş Yerinde Yangın
3
Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat
4
Edirne Uzunköprü'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
İsrail Gemisi 'Alma'ya Çok Yaklaştı — Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor
6
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
7
Fethi Gemuhluoğlu İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yad edildi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım