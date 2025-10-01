İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu: Ana Arterlerde Aksamalar

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun trafik akışı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde ana arterler, caddeler ve ara yollarda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu görülüyor. Kent genelinde özellikle köprü ve bağlantı yollarında aksamalar yaşanıyor.

Ana güzergahlarda durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık'tan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra'dan Çamlıca gişeleri ve ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor. TEM üzerinden Avrupa'ya geçişlerde de sıkışmalar rapor edildi.

Köprü geçişlerinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkisinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanmak isteyen araçlar da yoğunluğa katkı sağlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar ağır seyrederken, Basın Ekspress Caddesi Güneşli mevkisinde çift yönlü trafik gözlemleniyor.

Toplu taşıma ve İBB verileri

Sabah iş ve eğitim yoğunluğu nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray hatlarında da yoğunluk oluştu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu bölgelerinde kalabalık dikkat çekiyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.