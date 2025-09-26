İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu: D-100 ve TEM Etkilendi

İstanbul'da sabah yağışı trafikte aksamalara neden oldu; D-100, TEM ve bağlantı yollarında yoğunluk, saat 09.10'da kent genelinde %65 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:38
Genel Durum

İstanbul'da haftanın son iş gününde, gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde bazı bölgelerde yerini sağanağa bıraktı. Bu durum kent genelinde sabah trafiğinde yoğunluğa yol açtı.

Yağış nedeniyle özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçların ağır seyrettiği gözlendi.

Yoğunluğun Öne Çıktığı Noktalar

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ ile Yenibosna mevkilerinde her iki yönde yoğunluk oluştu. D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Hasdal Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da trafikte yavaşlamalar kaydedildi. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda yoğunluk etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantısı'ndan Kavacık'a ve D-100 karayolu Ataşehir mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik gözlendi.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da yoğunluğun yüksek olduğu belirtildi.

Toplu Taşıma ve Ölçümler

Vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla Avrupa Yakası %63, Anadolu Yakası %67 ve kent genelinde %65 olarak ölçüldü.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?