İstanbul'da Sabah Yağmur Trafik Yoğunluğunu Arttırdı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul, haftanın üçüncü iş gününde yağışlı hava koşullarının etkisiyle trafik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde meydana gelen karla karışık yağmur, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu.

İşe ve okula giden yolcuların oluşturduğu yoğunluk ile kent genelinde, özellikle Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yavaşladı.

Önemli Geçiş Noktalarında Yoğunluk

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tünelinde Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar zor ilerliyor. Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde; Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Kağıthane gibi noktalarda çift yönlü trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Ayrıca Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak gibi bölgelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda da Benzer Durumlar Yaşanıyor

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal seviyesine kadar devam ederken, TEM Otoyolu üzerinde ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında ağır bir seyir gözleniyor. Bunun yanı sıra bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik sıkışıklığı yaşanmakta.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında yolcu yoğunluğu da gözlemlendi.