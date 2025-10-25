İstanbul'da Sağanak: Bayrampaşa Ulaştırma Kavşağı Trafiğe Kapandı

Yayın Tarihi: 25.10.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:23
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde bazı yolların suyla dolmasına neden oldu. İstanbul Valiliği'nin beklenen gök gürültülü sağanak için verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından, birçok noktada su birikintileri oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Etkilenen Noktalar

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi otogar bağlantı yolu üzerindeki Ulaştırma Kavşağı'nda sağanak sonucu su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, kavşakta park halindeki otomobiller biriken suyun içinde kaldı.

Fatih'te Fevzipaşa Caddesi'nin bir kısmında oluşan su birikintisi kaldırıma ulaştı; vatandaşlar yürümekte zorlandı ve yolda ilerleyen araçlar güçlük yaşadı.

Bahçeşehir Tahtakale mevkisinde de yan yolda su birikintileri oluştu, bölgede trafik yoğunluğu gözlendi.

Trafik ve Müdahale

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kavşağı trafik akışına kapattı ve araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Aynı zamanda belediye ekipleri oluşan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sürerken yer yer trafik yoğunluğu yaşandı ve vatandaşlar ile sürücüler zor anlar geçirdi.

Yetkililer, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, gerekli müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

