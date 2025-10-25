İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: İlçelerde Su Birikintileri ve Baskınlar

İstanbul'da sarı kodlu uyarı sonrası başlayan sağanak, birçok ilçede su birikintilerine ve bodrum katlarda su baskınlarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 05:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 05:55
İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak, kent yaşamını etkiledi. İstanbul Valiliği'nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarı sonrası yağış, dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sürüyor.

Etkilenen İlçeler

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli hafif yağış alırken; Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağışın şiddeti artış gösterdi.

Turistik ve Ulaşım Noktalarındaki Etkiler

İstanbul'un turistik merkezlerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi yağış nedeniyle su altında kaldı.

Altyapı ve Yerel Hasarlar

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış, birçok noktada su birikintilerine yol açtı; araçlar birikintilerde güçlükle ilerliyor. Kent genelinde bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su baskınıyla karşılaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte görüntülendi.

