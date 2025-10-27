İstanbul'da Sağanak: Küçükçekmece ve Sultangazi'de Su Birikintileri

Megakentte beklenen yağış uyarısının ardından, kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı.

Öne çıkan noktalar

Avrupa Yakası'nda, Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi üzerinde araçlar güçlükle ilerledi. İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucunda caddelerde oluşan su birikintileri sürücüler ve vatandaşlar için zorluklara yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar korunmak için otobüs duraklarına ve korunaklı alanlara sığındı.

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı. Yağış sırasında zaman zaman şimşek çakmasıyla gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'de bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi vatandaşların yürümesini güçleştirdi. Ayrıca bazı yollarda trafik oluşurken, otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.