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İstanbul'da Sağanak, Rüzgar ve Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkili sağanak, rüzgar ve kar yağışı yaşamı zorlaştırdı; birçok bölgede ağaçlar devirildi ve kazalar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:32
İstanbul'da Sağanak, Rüzgar ve Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar, kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı ile birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, özellikle Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışına neden oldu.

Büyükada’da şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki iki restoranın kış bahçesi yıkılırken, bir sokakta ağaç devrildi.

Pendik'te ise rüzgar pazar yerindeki çadırları devirirken, ilçenin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir apartmanın dış cephesi koparak bahçeye düştü.

Üsküdar Bosna Bulvarı'nda yağmur sonrası oluşan su birikintisinde araçların zorlukla ilerlediği gözlemlendi. Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kağıthane'de sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan bir araç kurtarıldı. Beşiktaş'ta, Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar ise yere düştü.

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte birçok motokurye, yağmur birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk çekiyor. Motokurye Yavuz Ekmekçi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor diyorlar. İşte burada görüyorsunuz, sudan geçilmiyor. Bu yolu böyle yaptılar, 3 aydır burası böyle bakan yok" diyerek durumu dile getirdi.

Kurtköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan bir kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Öte yandan kentte Arnavutköy, Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Başta Kartal çevresi ve Aydos...

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Başta Kartal çevresi ve Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Başta Kartal çevresi ve Aydos...

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Başta Kartal çevresi ve Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

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