İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkilerini Gösteriyor

Son günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitlerde ise araçlar mahsur kaldı.

İlk Etkiler Sabah Saatlerinde Hissedildi

Sabah saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde gök gürültüsü ile birlikte aşırı yağışlara yol açtı. Avrupa Yakası'nda Taksim, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih gibi yoğun bölgelerde trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Bu durum, yağmurdan korunmak isteyen sürücüleri ve yayaları da zor durumda bıraktı.

İstanbul'un Anadolu Yakası da İltihaplandı

Toplu taşıma kullanıcıları sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkmakta güçlük çekti. Ayrıca Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy de aralıklarla sağanağın etkisini hissetti.

Kent genelinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bahçelievler'de Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bazı iş yerleri su altında kaldı; dükkanlardaki eşyalar birikintilerle sokakta süzüldü. Ayrıca, Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidinde de su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak bir taksi mahsur kaldı. Ekipler tarafından müdahale başlatıldı.

Bayrampaşa ve Avcılar'da Durum Ciddi

Bayrampaşa'da Maltepe köprüsü altındaki su birikintisi nedeniyle taksi dolmuş ve kamyonet sıkıştı. Şoförler zor durumda kaldı. Ayrıca, Avcılar Rüzgar Sokak'ta bir ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı; TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatları geçici olarak seferlerini durdurdu.

Meteoroloji Uyarıda Bulundu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, saat 15.00'e kadar İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediklerini bildirdi.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar'da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar'da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar'da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bayrampaşa'da alt geçitte bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bayrampaşa'da alt geçitte bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bayrampaşa'da alt geçitte bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.

İstanbul'da bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bayrampaşa'da alt geçitte bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.