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İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İBB AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekliyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:02
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin akşam saatlerinde beklenen yağışların kuvvetleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre, yağışlar yarın saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek.

Kuvvetli Yağışlar Geliyor

AKOM'un verilerine göre, bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması bekleniyor. Bu yağışların yer yer gök gürültüsü ile birlikte kuvvetli sağanaklar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Sıcaklık Tahminleri

Cumartesi günü saat 17.00’e kadar süreceği tahmin edilen sağanak yağışların, İstanbul'un şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e yakın kuzey bölgelerinde ise çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının 20-23 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

21 Eylül tarihine kadar, İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacağı öngörülmekte. 22-30 Eylül tarihleri arasında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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