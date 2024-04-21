İstanbul'da sağanak yağışın ardından korkutan kaza: Duvar otomobillerin üzerine çöktü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından korkutan bir olay yaşandı. Öğdül Sokak'ta bulunan bir sitenin duvarı, park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Olayda, 34 BFS 861 plakalı bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde maddi hasar oluştu.



Yaşanan olayda neyse ki can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Molozların altında kalan otomobilin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Semra Tufan, yaşananları şu şekilde anlattı: "Bir ses duyduk gürültüye koştuk zaten pencereye. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü. Herhalde dünkü aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum.