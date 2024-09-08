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İstanbul'da Sağanak Yağışlar Zorlu Anlar Yaşatıyor

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, sağanak sonrası bir evin bodrum katı su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:15
İstanbul'da Sağanak Yağışlar Zorlu Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Süregelen Sağanak Yağış Sorun Yarattı

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, Eyüpsultan’da önemli sorunlara yol açtı. İnşaat alanında biriken su, bahçe duvarını aşarak bir evin bodrum katını su bastı.

Sağanak Her Yeri Etkiledi

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde şiddetini artırarak sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunlaşan sağanak nedeniyle sürücüler ciddi zorluklar yaşadı.

Su Birikintileri Sürücülere Zorluk Çıkardı

Ümraniye ve Üsküdar’da sağanak aniden etkili olmaya başladı, bu durumda yollarda su birikintileri oluştu. Alibeyköy ve Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde araçlar zor ilerledi; Sancaktepe'deki Atayolu Caddesi'nde ise su birikintileri nedeniyle araçlar bir süre duraklamak zorunda kaldı.

Eyüpsultan’da Duvar Devrildi, Su Bodrumu Bastı

Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi'nde, inşaat alanında biriken su yan binanın bahçe duvarını yıkıp, bodrum katına kadar doldu. İtfaiye ekipleri ve ev sahipleri, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye etme çabalarına başladı. Bu süreçte, evdeki eşyalarda hasar meydana geldi.

Ev Sahibinin Yaşadığı Korku

Ev sahibi Ünal Aburşu, bu olayla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, bahçeye çıktığında duvarın devrildiğini ve bu esnada hafif sıyrıklar aldığını ifade etti. Aburşu, suyun evin içine girmesini engelleyemedikleri için üzüntü duyduğunu belirtti.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak, Güngören ilçesinde etkili oldu.

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