İstanbul'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin 62. Kez Yürüdü

İstanbul'da 'Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi', Gazze saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:25
İstanbul'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin 62. Kez Yürüdü

İstanbul'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

İstanbul'da, 'Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi''ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla 62. kez bir araya geldi. Fatih ilçesindeki Çemberlitaş'ta bulunan 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

Protestoda Dikkat Çeken Detaylar

Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına kırmızı boyalı doktor önlükleri giyen katılımcılar, "Refah sınırı açılsın", "Temiz su yok, temiz gıda yok, sağlık yok", "Yıkılan hastanelerin yeniden inşasını istiyoruz" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı.

Yürüyüş boyunca Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'ne ulaşan gruba, bazı turistler destek vererek alkışladı.

Basın Açıklaması ve Mesajlar

Sultanahmet Meydanı'nda grup adına konuşma yapan Muhammed Emirhan Çelikperçin, "7 Ekim'den sonra terör devleti İsrail, Gazze'nin cesur halkını yok edeceğini söylemişti. Aradan tam 470 gün geçti..." ifadeleriyle durumu özetledi. Çelikperçin, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını eleştirerek, "İsrail, kendi esirlerini kurtaramadı. Gazze'nin yiğitleri, en gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı bir orduya karşı zafer kazandı" dedi.

Çelikperçin, yapılan ateşkesin Gazze'nin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Bu ateşkes, Gazze'nin zaferidir çünkü umutları yeşertmiştir" şeklinde konuştu.

"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını...

"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için 62'nci kez yürüdü. Fatih ilçesindeki Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını...

"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için 62'nci kez yürüdü. Fatih ilçesindeki Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

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