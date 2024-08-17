İstanbul'da Sağlıkta Eğitim İstişare Toplantısı Düzenlendi

İstanbul'da Sağlık Eğitim Toplantısı

İstanbul'da, 'Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi' etkinliği düzenlendi. Toplantıya katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de tıp fakültelerinin gelişimine dair bilgiler paylaştı.

Tıp Fakültelerinin Kontenjan Artışı

Özvar, 2000 yılında 4 bin 176 olan tıp fakültelerinin kontenjan sayısının 2010'da 8 bin 90'a, 2020'de ise 18 bin 654'e yükseldiğini belirtti. Bu önemli artışın, sağlıkta nitelikli insan kaynağı yetiştirmek açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları ve Tıp Fakülteleri

Son 20 yılda Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının sayısının 208'e çıktığını ifade eden Özvar, Türkiye'de 91'i devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 128 tıp fakültesi bulunduğunu aktardı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci kabulü yapabilecek tıp fakültesi sayısının 116 olduğunu, bu fakültelerin 87'sinin devlet olduğunun altını çizdi.

Öğretim Elemanı Sayıları

YÖK Başkanı, güncel verilere göre tıp fakültelerinde toplam 29 bin 721 öğretim elemanının görev yaptığını ve bu sayının devlet ve vakıf üniversiteleri arasında dağılımının önemli olduğunu belirtti.

Gelecek Stratejileri

Özvar, sağlık eğitimi kalitesinin artırılması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade ederek, akreditasyon süreçlerinin önemine değindi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi önemli isimlerin katıldığı toplantıda, üniversitelerin sağlık alanındaki katkılarının artırılması için öneriler sunuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.