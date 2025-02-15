İstanbul'da Sahipsiz Köpekten Kaçan Çocuğa İETT Otobüsü Çarptı

İstanbul Ataşehir'de Korkutan Kaza

Ataşehir'de sahipsiz bir köpekten kaçan bir çocuğa İETT otobüsü çarptı. Kaza, Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde meydana geldi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpekten kaçan çocuğun aniden yola çıktığı ve o sırada otobüsün çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekilerin hızla müdahale ettiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Bu üzücü olay, hem yayaların hem de sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.