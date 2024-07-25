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İstanbul'da Sahte İçki Üreticisi Tutuklandı

Sahte içki üreten M.A.T., 6 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:08
İstanbul'da Sahte İçki Üreticisi Tutuklandı

İstanbul'da Sahte İçki Skandalı

İstanbul'da sahte içki üretimi yapan bir kişi, polis tarafından tutuklandı. Şüpheli M.A.T., ürettiği sahte içkiler sebebiyle 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla aranan kişiler listesinde yer alıyordu.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenlerin tespit edilmesi amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 5 gün içerisinde 6 ton alkollü sıvı ele geçirildi.

Şüphelinin Kimliği ve Suçlamalar

Yapılan araştırmalarda, sahte içki üreterek İstanbul genelinde piyasaya süren kişinin M.A.T. olduğu belirlendi. Daha önce alkollü içki kaçakçılığı nedeniyle hakkında işlem yapılan M.A.T., 15 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Denetimlerden kaçmaya çalışan M.A.T., ağabeyine ait sahte kimlik kullanarak Esenyurt'ta yakalandı. Ekipler, şüphelinin işyerine düzenlenen operasyonla M.A.T.'yi gözaltına aldı.

Yargılama Süreci

M.A.T.'nin sahte içkiden dolayı 2020-2022 yılları arasında 6 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle açılan davalar kapsamında iki suçlamadan arandığı belirtildi: "kasten öldürme" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet". Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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