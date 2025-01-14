İstanbul'da Sahte İçkiden 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Sahte İçki Alarmı

İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki tüketimi nedeniyle hastanelere başvuran 38 kişi arasında 11 kişi yaşamını yitirdi. Olay, kentteki sağlık kurumlarını alarma geçirdi.

Yabancı Uyruklu Kurbanlar da Var

Alınan bilgilere göre, bu vakalardan 26'sı yabancı uyruklu bireylerdir. Sahte içkiden etkilenen hastaların büyük bir bölümü, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın gelişimi, şehirdeki sağlık otoritelerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirmiştir.