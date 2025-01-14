İstanbul'da Sahte İçkiden 7 Ölüm: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da sahte içki tüketimi sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'u yakaladı.

Sahte içkiden etkilenen Türkmenistan uyruklu Ravshan Sayıtınıyov dün hastanede tedavi altına alınırken, bugün hastanedeki müdahale sonrası yaşamını yitirdi. Ayrıca, Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva ve Erdinç Öksüzce adlı diğer hastaların da hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet güçleri, hastanede tedavi altında olan Murat P, Murat J, Allayar A, Golibjon R, Bakhtyor B, Yulmurod A. ve Izzat R.'nin durumunu incelemeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin sahte içkileri Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyonla Agazhan O. ve Amangul D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, çok miktarda tıbbi ilaç ile sahte göçmen kimlik kartları ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Agazhan O. ve Amangul D. hakkında “taksirle ölüme neden olma”, “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “sahte içki üretip satmak”, “göçmen kaçakçılığı” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından soruşturma başlattı.