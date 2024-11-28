İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı Üç Oldu

İstanbul'da meydana gelen sahte içki vakalarında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi. Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenerek hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise dokuz olarak kaydedildi.

Yapılan Operasyonlar Sonuç Verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar, sahte içki dağıtım ağını çözdü.

Şişli’nin Bozkurt Mahallesi’nde, sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından müşteri gibi davranarak takibe alındı. Verilen adrese gelen şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kendisine ait motosiklet ve ikametinde yapılan aramalarda, 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan altı anason ve bandrolsüz birçok kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet süreçleri devam etmekte.

2024 Yılı İçinde Yüzde 483 Artış

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme vakaları sonrasında başlatılan çalışmalar, dün hastanede tedavi gören yedi kişiden ikisinin yaşamını yitirmesiyle daha da ciddi bir hal aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi. Bu operasyonlarda yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.