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İstanbul'da Sahte İçkiden Ölümler 17'ye Yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye çıktı, 22 kişi tedavi altında.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:50
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölümler 17'ye Yükseldi

İstanbul'da Sahte İçki Faciası: 17 Can Aldı

İstanbul'da sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bu trajik olayın ardından 22 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, sahte içki ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Ekipler, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye bölgelerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 46 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Son Durum ve Operasyon Sonuçları

Hastaneye başvuran 46 kişiden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu, 22'sinin ise hala tedavi altında olduğu bildirildi. Ayrıca, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla birlikte toplam 11 kişi serbest bırakıldı.

Olayın derinlemesine araştırılması ve sorumluların yakalanması adına yetkililer çalışmalarını sürdürmekte.

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