İstanbul'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu: 5 Tutuklama

İstanbul'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen sahte kimlik ve pasaport operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik ile göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Çalışmaların Detayları

Ekipler, ülkede kaçak olarak bulunan ve çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişilere Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ait kimlik kartları basıldığını tespit etti. Bu doğrultuda yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyondan Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda:

2 bin 759 kimlik kartı ve sürücü belgesi

2 bin 340 vize etiketi

70 pasaport

13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı

85 mühür

65 pasaport çipi

5 bin 500 boş pasaport sayfası

Sahto belge yapımında kullanılan çeşitli malzemeler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.