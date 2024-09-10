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İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 7 Tutuklama

İstanbul'da yapılan sahte pasaport operasyonunda 7 zanlı tutuklandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:47
İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 7 Tutuklama

İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte kimlik ve pasaport düzenleme suçlamasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 7'si mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Operasyon Detayları

Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda, sahte kimlik ve pasaportların üretildiği belirlenen 7 iş yeri ve 2 araçta eş zamanlı olarak arama yapıldı. Bu aramalarda önemli belgeler ve malzemeler ele geçirildi.

El Konulan Malzemeler

Operasyonda, 1743 sahte kimlik, 1489 sahte vize etiketi, Avrupa Birliği ülkelerine ait 196 sahte pasaport ile sahte belgelerde kullanılan 68 silikon mühür bulundu. Ayrıca, sahte belge hazırlama amacıyla kullanılan birçok malzeme de yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan kişilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle 7 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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