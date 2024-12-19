İstanbul'da Sahte Plaka Bastığı Belirlenen 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Ağcılar ilçesinde, sahte araç plakası bastıkları tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet güçleri, bir kahvaltı salonuna yapılan baskında, işletmenin bodrum katında plaka basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işletmede sahte plaka basıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Takibe aldıkları işyerinde, bir firmaya ait logolu motosikletle çok sayıda şüpheli giriş ve çıkış yaptığını tespit ettiler.

Yapılan operasyonda, dükkanın giriş katının kahvaltı salonu olarak kullanıldığı, bodrum kısmında ise yalnızca İstanbul Şoförler Odası'na ait olan plaka basım ekipmanlarının bulunduğu belirlendi.

Ek İşletmede De Sahte Plaka Baskını

Ekiplerin Gaziosmanpaşa'daki başka bir iş yerinde de sahte plaka üretimi yapıldığına dair bilgilere ulaştıkları bildirildi. Düzenlenen ikinci operasyonda yine plaka basımında kullanılan makineler ve metal kalıplar ele geçirildi.

Baskın Sonuçları

Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 182 sahte plaka, plaka basım makinesi, plaka boyama makinesi, 3 plaka kalıbı ve 512 harf ile rakam içeren kalıp malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler H.A., H.K. ve S.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerine düzenlenen operasyonda, sahte araç plakası baktıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerine düzenlenen operasyonda, sahte araç plakası baktıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.