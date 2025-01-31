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İstanbul'da Sahte Polis Kimliğiyle Tehdit Eden Şüpheli Yakalandı

Ağcılar'da sahte polis kimliğiyle sürücüleri tehdit eden T.T. gözaltına alındı, emniyet mensubu olmadığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:17
İstanbul'da Sahte Polis Kimliğiyle Tehdit Eden Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu

İstanbul'un Ağcılar ilçesinde, kendisini emniyet personeli olarak tanıtan bir şüpheli, sürücülere sahte polis kimliği göstererek tehditte bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşen bu olayla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti.

Yol Vermeyen Sürücülere Tehdit

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracın plaka bilgisi üzerinden kimliğini belirleyerek T.T. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından, T.T.'nin emniyet mensubu olmadığı tespit edildi.

Serbest Bırakıldı

Adli makamlar tarafından incelenen olay neticesinde, şüpheli T.T. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bu olay, sahte polis kimlikleriyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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