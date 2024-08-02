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İstanbul'da Sahte Sigara Ambalajı Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon sahte sigara ambalajı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:17
İstanbul'da Sahte Sigara Ambalajı Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da Sahteciliğe Geçit Yok

İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, sahte ambalaj üretimi yapan bir matbaa ortaya çıkarıldı.

Operasyonun Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ilçesinde bir matbaaya baskın düzenledi.

Sahte Ürünler Ele Geçirildi

Ekipler, matbaada çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı ile birlikte, 137 bin 500 çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ve diğer sahte ambalaj malzemeleri ele geçirdi. Ayrıca, baskı kalıpları ve ruhsatsız bir tabanca da bulundu.

Şüpheliler Gözaltında

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam etmekte olup, sahteciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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