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İstanbul'da Sarallar Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Sarallar adlı suç örgütüne yönelik operasyonda 31 zanlıdan 19'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:50
İstanbul'da Sarallar Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen büyük operasyonda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı bu silahlı suç örgütü üzerine yürütülen soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadeler ve Tutuklama Süreci

Gözaltındaki şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 12'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca, firari durumda olan şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı.

Söz Konusu Suçlamalar

Bu operasyon kapsamında, gözaltı kararları, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi suçları da kapsayarak toplamda 14 eyleme karıştığı iddia edilen 58 şüpheli hakkında verilmiştir. Şüphelilerden 31'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

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