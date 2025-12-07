İstanbul'da Sarı Kodlu Sağanak Gece Başladı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin sarı kodlu uyarısı sonrası beklenen sağanak gece etkisini gösterdi; sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 05:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 05:45
Meteoroloji ve Valilik uyarısı sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından pazar günü için yapılan sağanak, gece saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da sabaha karşı beklenen yağış, gün içinde aralıklarla süren yağmurun ardından sağanak ve gök gürültülü şekilde şiddetlendi. Valilik tarafından sarı kodlu uyarı verilmiş; özellikle su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat çekilmişti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim başta olmak üzere bazı noktalar vatandaşlar için zorlayıcı hale geldi; yürümekte güçlük çekenlerin açık iş yerlerine sığındığı gözlendi. Şiddetli yağış, araç trafiğinde de aksamalara yol açtı.

Yetkililer, sağanağın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak sürmesinin beklendiğini belirtti ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklama

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

