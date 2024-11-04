İstanbul'da Şehit Olan Polis Memuru Ogün Yürümez Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da Şehit Olan Polis Memuru Toprağa Verildi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Ogün Yürümez, memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Şehit polis memuru için kent merkezindeki Şehit Şaban Abanoz Parkı’nda bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, şehidin eşi Tuğba ve yakınları, tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ve Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu ile birçok ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve vatandaş katıldı.

Toprağa Verilişi

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, şehit polis memuru Ogün Yürümez’in naaşı, Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyündeki aile kabristanlığında defnedildi. Şehidin evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi.