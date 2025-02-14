İstanbul'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Kırmızı Gül Zirvede

İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşıyor. Kentin dört bir yanındaki çiçekçi dükkanları ve köşe başlarındaki seyyar satıcılar, yılın en yoğun günlerinden birini geçiriyor. Çiftlerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında ise kırmızı gül geliyor.

Fatih'teki çiçekçi Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli özel günlerde çiçekçi dükkanlarının yoğunluk yaşadığını belirtti. Metin, "Bugün siparişler var, bir yandan koşturmaca içindeyiz. Gece saat 4'e kadar çalıştık. Sabah 2, 3 saat uykudan sonra tekrar geldik." dedi.

Metin, çiçek satışlarındaki yoğunluğun akşama doğru daha da artacağını dile getirerek, “Sipariş verenler, kırmızı gülü tercih ediyor. Kırmızı gül, Sevgililer Günü için favoridir. Aynı zamanda laleler ve orkideler de satılıyor. Bugün yaşanan yoğunluktan memnunuz, talep çok. İstanbul'da 200 bin gül talebi varsa, bugün belki 2 milyon var. Mal yetişmiyor.” ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'nda çiçekçilik yapan Emir Ceylan da, insanların sevdiklerinden çiçek beklediğini kaydetti. Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Bu sene gülleri 100-150 lira arasında satıyoruz. Önceki sene bu fiyat 70 liraydı. Sevgililer Günü'nde rağbet nedeniyle çiçek piyasası biraz yükseldi. İnsanlar bir önceki senelerde daha çok çiçek alırken, şimdi tek gülle yetinebiliyor.” Ceylan, herkesin çiçek almaya gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı gül rağbet görüyor. Kentte köşe başlarındaki seyyar satıcılarla çiçekçi dükkanları yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı gül rağbet görüyor. Kentte köşe başlarındaki seyyar satıcılarla çiçekçi dükkanları yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.