DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

İstanbul'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Kırmızı Gül Zirvede

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Kırmızı güllere talep çığ gibi büyüdü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:00
İstanbul'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Kırmızı Gül Zirvede

İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşıyor. Kentin dört bir yanındaki çiçekçi dükkanları ve köşe başlarındaki seyyar satıcılar, yılın en yoğun günlerinden birini geçiriyor. Çiftlerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında ise kırmızı gül geliyor.

Fatih'teki çiçekçi Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli özel günlerde çiçekçi dükkanlarının yoğunluk yaşadığını belirtti. Metin, "Bugün siparişler var, bir yandan koşturmaca içindeyiz. Gece saat 4'e kadar çalıştık. Sabah 2, 3 saat uykudan sonra tekrar geldik." dedi.

Metin, çiçek satışlarındaki yoğunluğun akşama doğru daha da artacağını dile getirerek, “Sipariş verenler, kırmızı gülü tercih ediyor. Kırmızı gül, Sevgililer Günü için favoridir. Aynı zamanda laleler ve orkideler de satılıyor. Bugün yaşanan yoğunluktan memnunuz, talep çok. İstanbul'da 200 bin gül talebi varsa, bugün belki 2 milyon var. Mal yetişmiyor.” ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'nda çiçekçilik yapan Emir Ceylan da, insanların sevdiklerinden çiçek beklediğini kaydetti. Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Bu sene gülleri 100-150 lira arasında satıyoruz. Önceki sene bu fiyat 70 liraydı. Sevgililer Günü'nde rağbet nedeniyle çiçek piyasası biraz yükseldi. İnsanlar bir önceki senelerde daha çok çiçek alırken, şimdi tek gülle yetinebiliyor.” Ceylan, herkesin çiçek almaya gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı...

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı gül rağbet görüyor. Kentte köşe başlarındaki seyyar satıcılarla çiçekçi dükkanları yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı...

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı gül rağbet görüyor. Kentte köşe başlarındaki seyyar satıcılarla çiçekçi dükkanları yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor