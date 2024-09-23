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İstanbul'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bakırköy'de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:14
İstanbul'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

İstanbul'da Yangın Paniği

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücüsü tarafından hemen fark edildi.

Yangının Sebebi ve Müdahale

34 EDJ 593 plakalı araç, D-100 kara yolu yan yolda Zeytinburnu istikametine doğru ilerlerken motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracı yolun kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay Yeri ve Sonrası

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldılar. Ancak araç, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

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