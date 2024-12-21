DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.398.635,34 0,17%

İstanbul'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Büyükçekmece'de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:37
İstanbul'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Yangını Panik Yarattı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangını gören sürücü, hemen aracı yolun kenarına durdurdu.

Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı; ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmek için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir...

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir...

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı