İstanbul'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Yangını Panik Yarattı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangını gören sürücü, hemen aracı yolun kenarına durdurdu.

Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı; ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmek için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Büyükçekmece D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.