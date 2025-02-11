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İstanbul'da Şiddetli Kar Yağışı, İETT Otobüsünü Yolda Bıraktı

İstanbul'da etkili kar yağışı nedeniyle bir İETT otobüsü yolda kaldı, vatandaşlar yardım etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:04
İstanbul'da Şiddetli Kar Yağışı, İETT Otobüsünü Yolda Bıraktı

İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul, son günlerde etkili olan kar yağışının etkileriyle karşı karşıya kaldı. Şiddetini artırarak devam eden kar, özellikle kuzey kesimlerde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Yolda Kalan İETT Otobüsü

İstanbul'un Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir gibi bölgelerinde yollar karla kaplandı. Başakşehir 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde, rampayı çıkmakta zorlanan bir İETT otobüsü yolda kaldı.

Yolda kalan otobüsün etrafındaki vatandaşlar, hızlı bir şekilde yardıma koşarak karı temizledi ve otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Ancak, cadde ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsün yokuşu çıkmasına yardım eden bir vatandaş durumu şöyle özetledi: "İki saattir şu rampadan bir tane tuzlama aracı, bir tane yol açma aracı gelmiyor. İki saattir burada esir kaldık. Yetkililere sesleniyorum, bu millet bunu mu hak ediyor? Dağ başında mı yaşıyoruz? Bakın, İETT şoförü on defa aradı, adam yolda kalmış, gelmiyorlar."

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar...

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir İETT otobüsü yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, karı temizleyip yolda kalan otobüsü kurtardı.

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar...

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir İETT otobüsü yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, karı temizleyip yolda kalan otobüsü kurtardı.

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