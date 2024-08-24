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İstanbul'da 'Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli' Gala Gösterimi Gerçekleşti

İstanbul'da 'Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin gala gösterimi yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:28
İstanbul'da 'Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli' Gala Gösterimi Gerçekleşti

Belgeselin Gala Gösterimi İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen galada, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşan 'Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli', izleyicilerle buluştu.

Özel Davetliler Katıldı

Gösterime, belgeselin yapımcıları ve konuya dair uzman kişiler de katıldı. Katılımcılar, belgeselin içeriği ve amaçları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Büyük İlgi Gördü

Gösterim sonrası izleyicilerin ve eleştirmenlerin belgesel hakkındaki düşüncelerinin paylaşıldığı bir panel düzenlendi. Katılımcılar, belgeselin konusunun toplumsal önemine değindiler.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda Filistin için "Kayıt Altında" İnisiyatifi'nin kurucularından İhsan Aktaş konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda Filistin için "Kayıt Altında" İnisiyatifi'nin kurucularından İhsan Aktaş konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda Filistin için "Kayıt Altında" İnisiyatifi'nin kurucularından İhsan Aktaş konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda Filistin için "Kayıt Altında" İnisiyatifi'nin kurucularından İhsan Aktaş konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda Filistin için "Kayıt Altında" İnisiyatifi'nin kurucularından İhsan Aktaş konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Gala gösterimine, Adalet Bakanı YIlmaz Tunç (sağ3), Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu (sağ2), AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sol2) ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Gala gösterimine, Adalet Bakanı YIlmaz Tunç (sağ3), Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu (sağ2), AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sol2) ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Gala gösterimine, Adalet Bakanı YIlmaz Tunç (sağ3), Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu (sağ2), AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sol2) ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Gala gösterimine, Adalet Bakanı YIlmaz Tunç (sağ3), Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu (sağ2), AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sol2) ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da (solda) katıldı.

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