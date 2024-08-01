Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda 3 zanlı tutuklandı, 10 silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:02
İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Karşı Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, silah kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen dört şüpheliden üçü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan suç organizasyonlarını tespit etmek ve bu şüphelileri yakalamak için önemli bir çalışma başlattı.

Bağcılar bölgesinde silah ticareti yapıldığına dair istihbarat alan polis, bir adresin etrafında inceleme yaparken, silah bakımında kullanılan yağın kokusunu alması üzerine hareket geçti.

Düzenlenen Operasyon

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, dört şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tamamlanmış 10 adet silah, 65 silah için sürgü takımı ve gövdesi, ayrıca 100 adet şarjör ele geçirildi.

Adli Süreç

Polis ifadeleri sonrasında şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler neticesinde, dört kişiden üçü tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi