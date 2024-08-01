İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Karşı Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, silah kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen dört şüpheliden üçü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan suç organizasyonlarını tespit etmek ve bu şüphelileri yakalamak için önemli bir çalışma başlattı.

Bağcılar bölgesinde silah ticareti yapıldığına dair istihbarat alan polis, bir adresin etrafında inceleme yaparken, silah bakımında kullanılan yağın kokusunu alması üzerine hareket geçti.

Düzenlenen Operasyon

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, dört şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tamamlanmış 10 adet silah, 65 silah için sürgü takımı ve gövdesi, ayrıca 100 adet şarjör ele geçirildi.

Adli Süreç

Polis ifadeleri sonrasında şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler neticesinde, dört kişiden üçü tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.