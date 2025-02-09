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İstanbul'da Silah Ticareti Yapan 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde ruhsatsız silahlar bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:34
İstanbul'da Silah Ticareti Yapan 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul'da silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda, E.P. isimli zanlının Gaziosmanpaşa'da yakalandığı bildirildi.

Sorgulama sırasında 10 suç kaydı olduğu belirlenen E.P.'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlının emniyetteki ifadesinin ardından, Karlıtepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen ek operasyonla M.P. isimli kadın şüpheli de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız silah ile 1 kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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