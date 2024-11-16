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İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Baba Faillerin Yakalanmasını Talep Ediyor

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavgada vurulan 19 yaşındaki gencin babası, suçluların acilen yakalanmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:12
İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Baba Faillerin Yakalanmasını Talep Ediyor

İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Baba Faillerin Yakalanmasını Talep Ediyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 30 Ekim'de meydana gelen silahlı kavga sonucunda yoldan geçerken vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammed Mutluay'ın babası, suçluların bir an önce yakalanmasını talep ediyor.

Olayın Detayları

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Muhammed Mutluay otomobiliyle geçerken başından vuruldu. Olay sonrası, genç için Zeytinburnu'nda bir grup toplanarak, faillerin bulunması amacıyla eylem yaptı. Muhammed’in fotoğraflarının yanı sıra pankartlarla gösteri düzenleyen grup, hayatını kaybeden genç için saygı duruşunda bulundu.

Baba Tanju Mutluay'dan Sert Açıklamalar

Oğlunun hastanede iki gün boyunca yoğun bakımda kaldığını fakat maalesef hayata tutunamadığını belirten Tanju Mutluay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suçluların bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Silah temin etmek artık çok kolay. Herkes her yerden silah temin edebiliyor. Bu konuda cezaların ağırlaştırılması lazım," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken silahla vurularak...

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay'ın babası suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken silahla vurularak...

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay'ın babası suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

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