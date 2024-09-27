İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'un Bazı İlçelerinde Sis Görüldü

İstanbul'un farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde tesirini artıran sis, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bazı kesimlerinde görüldü.

Trafik Akışında Dikkatli İlerleme

Özellikle TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Ancak deniz seferleri açısından herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Trafik Durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasının verilerine göre, 07.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu %47 olarak ölçülmüştür.